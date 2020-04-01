إيران.. إعلان طهران مدينة ’’ملوثة بالكامل’’ بسبب تفشي فيروس كورونا فيها

2020/04/01 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال رئيس اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في طهران، علي رضا زالي، إن مدينة طهران ملوثة بكاملها بفيروس كورونا، محذراً من وقوع ’’كارثة’’ في حال لم يلتزم أهالي طهران بالبقاء في منازلهم.

وأضاف زالي في مقابلة متلفزة، أنه ”للأسف اهمال بعض المواطنين تسبب في تلوث كل أجزاء العاصمة طهران بفيروس كورونا، وربما قبل 10 من مارس الماضي، كان التلوث في بعض مناطق طهران مرتفعاً جداً وكانت بعض المناطق أقل تلوثًا من فيروس كورونا المستجد".

وتابع: "في الوقت الحاضر، أظهر بحثنا أن جميع مناطق طهران أصبحت متجانسة في عدوى فيروس كورونا، ولم يعد لدينا منطقة محصنة ضد المرض".

وأوضح، أنه "مثل هذا الوضع في طهران بسبب إهمال نفس المواطنين الذين لم يلتفتوا إلى توصياتنا والآن يجب أن أعطي الأخبار المريرة بأن جميع مناطق طهران أصيبت بالكورونا"، مبيناً أن "هذا الأمر ما كان يحدث لو التزم الناس بالبقاء في منازلهم وأخذ النصائح الطبية على محمل الجد".

وحذر من خطر كورونا في طهران وقال: "إذا خرجنا في يوم الطبيعة خارج منازلنا، سنشهد عاصفة جديدة لفيروس كورونا".

ويبلغ عدد سكان محافظة طهران والمناطق التابعة لها نحو 12 مليون شخص، وتتمركز حاليا الإصابات والوفيات بالعاصمة طهران بنسبة أكبر من باقي المحافظات الأخرى.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الثلاثاء، إن إيران سجلت 3111 حالة إصابة جديدة ووفاة 141 شخصا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة ”كيانوش جهانبور“، في المؤتمر الصحافي، إن "عدد الإصابات ارتفع إلى 44 ألف و606 وعدد المتوفين بلغ 2898 شخصا"، منذ ظهور فيروس كورونا في إيران لأول مرة في 19 من فبراير الماضي بعد تسجيل أول حالتي وفاة بمدينة قم وسط البلاد.

بغداد اليوم -متابعة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأربعاء (1 نيسان 2020)، عن تدشين أول محطة لفحص الأفراد على فيروس "كورونا" المستجد من السيارة.

وذكرت الوزارة القطرية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "في إطار جهود

بغداد اليوم- النجف

أكدت مديرية صحة محافظة النجف، الأربعاء (1 نيسان 2020)، بقاء 319 شخصاً في الحجر الصحي بالمحافظة، بعد مغادرة 16 شخصاً من ’’الملامسين’’ للحجر الصحي، إثر التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.

وقال مسؤول وحدة

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الألمانية، الأربعاء (01 نيسان 2020)، تسجيل 149 وفاة و5453 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 67366 إصابة و732 وفاة.

جاءت هذه الأرقام في آخر تحديث لحصيلة ضحايا وباء كورو

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