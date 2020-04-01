أول تأكيد من البنتاغون حول نشر منظومة ’’باتريوت’’ في العراق: المسؤولون العراقيون على اطلاع بحاجتنا لها

2020/04/01 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اكدت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاغون"، الاربعاء (1 نيسان 2020)، نقل منظومة "باتريوت" الدفاعية إلى العراق، فيما أشارت إلى أن المسؤولين العراقيين على اطلاع بحاجة قواتنا إلى هذه المنظومة.

وقالالمتحدث الرسمي باسم البنتاغون شون روبرتسون، في تصريح صحفي، إن "أمريكا ستقوم بنقل منظومة باتريوت الدفاعية إلى العراق، لحمايته وحماية القوات الأميريكية هناك، من الهجمات الجوية التي نتعرض لها، في المقرات العسكرية في العراق والتي تستقر فيها قوات التحالف".

وأضاف أنه "من المهم أن نلاحظ أنه تم قتل جنود عراقيين وجنود من قوات التحالف في الهجمات نفسها، التي اعتدت على سيادة العراق".

وتابع روبرتسون: "نواصل العمل في نقل المنظومة الدفاعية للعراق، إلا أننا لا نستطيع أن نكشف كافة التفاصيل لأسباب أمنية، والمسؤولون العراقيون على اطلاع تام أننا بحاجة لتلك المنظومة، وهناك تنسيق وتعاون بيننا، بهذا الشأن".

واشار الى أن "امريكا وقوات التحالف، ملتزمتان بالعمل على هزيمة داعش في العراق، والقضاء على بقايا التنظيم بشكلٍ نهائي، كما أنهما ستواصلان دعم أمن واستقرار العراق".

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، الأربعاء (1 نيسان 2020)، بالإطاحة بأخطر خلية تابعة لتنظيم داعش، جنوب بعقوبة، مركز محافظة ديالى، وقتل 4 من أفرادها.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية برئاسة مدير استخبارات ديالى

بغداد اليوم- ديالى

أكد القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، الأربعاء (1 نيسان 2020)، أن هناك سببين وراء التسريبات الامريكية الاخيرة حول نوايا واشنطن قصف فصائل عراقية.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "امريكا تمر بوضع داخلي صع

بغداد اليوم- ديالى

أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الأربعاء (1 نيسان 2020)، بعملية دهم وتفتيش شمال المقدادية بهدف تطهير المنطقة وإعادة النازحين إلى المحافظة.

وقال الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوات من قيادة عمل

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