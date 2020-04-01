شاهد : الفنانة حياة الفهد: اطردوا الوافدين

2020/04/01 | 11:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أثارت سيدة الشاشة الخليجية الفنانة حياة الفهد الرأي العام حولها، وتعرضت لانتقاد واسع وذلك بعد ظهورها على إحدى القنوات الكويتية، حيث تم استضافتها للحديث عن ما تمر به بلادها من أزمة جرّاء فيروس كورونا.وتحدثت حياة الفهد وهي غاضبة، وبصوت مرتفع مطالبة بإخراج المصابين بكورونا من غير الكويتيين خارج الكويت، وقالت: “حنا ملينا وما […]

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