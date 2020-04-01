إيران تعلن

2020/04/01 | 11:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الأربعاء، تجاوز مرحلة ذروة تفشي فيروس كورونا في محافظات البلاد.وقال روحاني في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، "هناك تراجع لتفشي فيروس كورونا في بعض المحافظات الإيرانية"، موضحا "أننا تجاوزنا مرحلة ذروة تفشي فيروس كورونا في المحافظات الإيرانية".وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "تفشي فيروس كورونا أخذ منحى تنازليا منذ يوم أمس في جميع المحافظات الإيرانية"، مبينا أن "الإحصائيات تظهر تراجعا بنسبة 80% في سفر المواطنين خلال عطلة رأس السنة الإيرانية هذا العام".وأضاف أن "الشعب الإيراني يلبي بشكل جيد توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا"، مشيرا الى "اتخاذ قرارات صارمة حتى الآن وقد نتخذ قرارات أكثر صرامة إذا ما اقتضت الحاجة للحد من انتشار كورونا".وتابع روحاني "قمنا بتطبيق الخطط وتوصيات اللجان المختصة خطوة بخطوة"، مبينا أنه "اتخذنا قرارا منذ الشهر الماضي باستخدام إمكانيات القوات المسلحة لمكافحة جائحة كورونا في البلاد".ولفت إلى أن "الكثير من الأسرة حتى في المستشفيات الحكومية لا تزال فارغة منها أسرة العناية المركزة"، موضحا "قمنا بانتاج المستلزمات الطبية اللازمة لسد حاجة المشافي والشعب الإيراني".وختم روحاني حديثه بالقول "كان ينبغي على الأميركيين أن يتراجعوا عن سياساتهم الخاطئة في ضوء تفشي كورونا".

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