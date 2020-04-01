حسين سالم مرجين - مراجعة نقدية لرواية طريق جهنم .... لأيمن العتوم

2020/04/01 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_سالم_مرجين طريق جهنم رواية للكاتب الأردني ( أيمن العتوم )، صدرت عن دار عصير الكتب للنشر والتوزيع العام 2018م، وتقع الرواية في حوالي (501) صفحة، ويُعد العتوم شاعر، وروائي؛ له العديد من الروايات، منها : رواية " يسمعون حسيسها " عن المؤسّسة العربية للدراسات والنشر سنة 2012م، ورواية " حديث الجنود " عن المؤسّسة العربية للدراسات والنشر 2014م، ورواية " يا صاحبي السجن " عن المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر 2012م، و......

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