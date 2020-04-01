2020/04/01 | 11:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا المستجد، كان الشغل الشاغل للأطباء معرفة طرق العدوى بهذا المرض من أجل محاولة تحجيمه واحتوائه.ومؤخرا، كشفت دراسة أميركية حديثة عن معلومات جديدة بخصوص انتقال الفيروس عبر الهواء، وسط تأكيد منظمات صحية عدة أن كورونا “يسافر” عبر الرذاذ الناجم عن العطس أو السعال.وتوصلت الدراسة التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة أميركية تكشف حقيقة انتقال كورونا عبر الهواء.. نصائح مهمة للفرق الطبية القريبة من المرضى) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة أميركية تكشف حقيقة انتقال كورونا عبر الهواء.. نصائح مهمة للفرق الطبية القريبة من المرضى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).