2020/04/01 | 11:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةجاءت أزمة فيروس كورونا لتعصف بكل خطط برشلونة المستقبلية بشأن إتمام المفاوضات مع أسطورة الفريق ليونيل ميسي، لتجديد عقده.وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، كما يملك شرطًا في عقده يمنحه حرية الرحيل بنهاية الموسم الجاري دون أي مقابل.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فيروس كورونا وما سببه من تجميد للنشاط في أوروبا، وعزل اللاعبين والمسؤولين في منازلهم، سيتسبب في تأجيل حسم المفاوضات.وأشار التقرير إلى أن ميسي لا يرغب في الرحيل عن برشلونة، ويرغب في التوصل لاتفاق من أجل التجديد.في الوقت ذاته، فإن مسؤولي برشلونة هادئون للغاية في هذا الشأن، فقد يتأجل الحديث عن أي شروط لوقت لاحق، بعدما كان الاتفاق المبدئي أن يتم الانتهاء من كافة التفاصيل قبل يونيو/ حزيران المقبل.وخلال هذه المرحلة يمكن إجراء اتصالات هاتفية بين ممثلي ميسي وبرشلونة، لكن المرحلة الأهم من المفاوضات سيتم تأجيلها لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يعلق مستقبل ميسي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يعلق مستقبل ميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).