2020/04/01 | 11:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل ربان حاملة طائرات أمريكية برسالة استغاثة عاجلة مطالباً بسرعة إجلاء الآلاف من أفراد طاقمه بعد إصابة البعض منهم بفيروس كورونا المستجد.وتقدر البحرية الأمريكية العدد الكامل لطاقم الحاملة بحوالي 5000 شخص.وقالت مصادر لم تكشف عن هويتها إن 80 منهم أصيبوا بالفيروس.وقال القبطان بريت كروزيير في رسالته: “لسنا في حالة حرب.لا ضرورة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ربّان حاملة طائرات أمريكية يستغيث خوفاً من فتك كورونا بأفراد طاقمه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ربّان حاملة طائرات أمريكية يستغيث خوفاً من فتك كورونا بأفراد طاقمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).