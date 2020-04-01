نادي سان جيرمان للبيع بسبب كورونا

2020/04/01 | 11:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام فرنسية، عن أن مؤسسة قطر للاستثمار الرياضي تخطط لبيع نادي باريس سان جيرمان، بسبب الأزمة التي يمر بها العالم حالياً مالياً وصحياً، بسبب تفشي فيروس كورونا.وفقاً لصحيفة “بي فووت” الفرنسية، فأن “هناك اتجاهاً قوياً لبيع النادي الفرنسي خلال الفترة المقبلة، بعد قرار من مالك النادي، القطري ناصر الخليفي”.وتابعت الصحيفة: “بيع […]

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