2020/04/01 | 11:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل ايام قررت الادارة الاميركية سحب قواتها من بعض القواعد العسكرية التي تشغلها في العراق.وراء هذا الانسحاب نوايا واهداف تثير شبهات وتساؤلات لدى العر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاعل عراقي بانسحاب الأميركان من القواعد العسكرية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاعل عراقي بانسحاب الأميركان من القواعد العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).