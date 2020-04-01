علماء: تطوير الذكاء الصطناعي بالامكان تحويله الى نشاط الدماغ

2020/04/01 | 11:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتربت قراءة الدماغ من التحقق في الواقع، حيث طور العلماء الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه تحويل نشاط الدماغ إلى نص مكتوب.وقد تمنح هذه التكنولوجيا الجديدة التي يمكنها قراءة العقول وتحويل الأفكار إلى جمل كاملة بمساعدة الذكاء الاصطناعي الأمل للأشخاص الذين لا يستطيعون التحدث.ويقول العلماء من جامعة كاليفورنيا إن التكنولوجيا الخاصة بهم قادرة على ترجمة […]

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