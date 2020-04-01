الذهب يرتفع 1% مع الاتجاه للملاذ الآمن وسط مخاوف الوباء

2020/04/01 | 11:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفع الذهب يوم الأربعاء إذ أدت المخاوف من تفاقم وباء فيروس كورونا للاتجاه للملاذات الآمنة ولقي المعدن الأصفر دعما إضافيا من توقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب بنوك مركزية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1587.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش بعدما هوي 3.1 بالمئة في الجلسة السابقة نتيجة ارتفاع الدولار.



وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1600.70 دولار.

وقالت مارجريت يانغ يان محللة الأسواق في سي.إم.سي ماركتس ”ربما يتحول المستثمرون للذهب بحثا عن الأمان“ وتوقعت أن يكون التعافي نتيجة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن الوباء في الأسبوعين المقبلين قد يكون مؤلما للولايات المتحدة.

وتابعت ”تبعات دورة سياسة التيسير النقدي وبرامج تحفيز بتريليونات الدولارات تعني أن السيولة ستغمر السوق ومعروض وفير من الأوراق النقدية في الشهور والفصول والسنوات المقبلة، وهذا بكل تأكيد يعزز صعود الذهب وسط معروض محدود جدا (من الذهب الحاضر)“.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 2.4 بالمئة إلى2295.63 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 718.92 دولار بينما فقدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 13.94 دولار.

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