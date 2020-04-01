وزارة النفط تؤكد عدم تاثر انتاج العراق بفيروس كورونا

2020/04/01 | 11:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديَّة وزير النفط ثامر الغضبان، استمرار إنتاج وتصدير النفوط العرقيَّة الى الأسواق العالميَّة بشكلٍ سلس.وقال الغضبان، في تصريح صحفي ان “عمليـات اسـتخراج الخـام مـن الحقـول الانتاجية فـي عمـوم مناطـق البـلاد، مسـتمرة ولـم تتوقـف برغـم تفشـي فيـروس كورونـا”، مؤكـداً “عـدم تأثـر عمليات الإنتاج بذلك”، مشـيرا الى “اسـتمرار عمليـات تصديـر النفوط

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