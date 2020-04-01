الحشد الشعبي يعثر على اسلحة وصواريخ في ديالى

2020/04/01 | 11:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى عثرت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، على مضافتين لعناصر تنظيم “ داعش” الاجرامي تحوي أسلحة وصواريخ شمال المقدادية في ديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن قوات الحشد الشعبي تواصل تقدمها وفق الخطط المرسومة لتطهير مناطق شمال المقدادية”.وأضاف البيان، أن “القوات عثرت على مضافتين لداعش في […]

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