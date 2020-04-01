2020/04/01 | 11:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: جمعة عبدالله ضمن أنهيار وتدهور أسعار النفط في الاسواق العالمية , مع تفاقم أزمة فيروس كورونا , وانتشار العدوى بشكل خطير جداً.ضمن هذا المناخ المرعب الذي يحيط في...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكارثة القادمة في افلاس العراق) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكارثة القادمة في افلاس العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).