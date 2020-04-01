2020/04/01 | 11:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: توماس فريدمان كاتب وصحفي أميركي سيدي الرئيس: لستُ واحداً من أنصارك، ولكن في ما يتعلق بمحاربة فيروس كورونا وإنقاذ الأرواح وإعادة أكبر عدد ممكن من الأميركيين إلى العمل بأسرع وقت ممكن، أدعو الله أن يلهمك التوفيق والسداد لأن الكثير يتوقف على القرارات التي تستطيع وحدك اتخاذها.وعليه، فما سأقوله هنا يصبّ في صميم النقد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة مفتوحة إلى الرئيس ترامب.. توماس فريدمان) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة مفتوحة إلى الرئيس ترامب.. توماس فريدمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).