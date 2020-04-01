السفير العراقي في عمان : تأجيل رحلة الخطوط العراقية الى يوم غدا الخميس

2020/04/01 | 11:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن السفير العراقي في الاردن حيدر العذاري، الاربعاء، عن تأجيل رحلة الخطوط الجوية العراقية القادمة من بغداد الى عمان.وقال العذاري في بيان، انه “تقرر تأجيل رحلة الخطوط الجوية العراقية الى الاردن اليوم الأربعاء الاول من نيسان الحالي الى يوم غد الخميس الثاني من نيسان، والمخصصة لاعادة العراقيين الراغبين الى البلاد”.واضاف ان […]

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