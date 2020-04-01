مصرف الرافدين مستمر بصرف رواتب الموظفين عبر بطاقة الماستر كارد

2020/04/01 | 12:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن صرف رواتب موظفي بعض دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات العراقية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له تلقت المستقلة نسخة منه ان “المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم “.وأضاف […]

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