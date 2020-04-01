نصيف تكشف ملفات فساد تخص مسؤول بالنفط وتطالب بسحب يده

2020/04/01 | 12:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف، الأربعاء، القضاء والادعاء العام بإعلان نتائج التحقيق في القضايا المتعلقة بالمخالفات المرتكبة من قبل مدير عام شركة نفط الجنوب والموجودة لدى هيئة النزاهة كونها قامت مشكورة بالاستجابة لطلب نقل القضايا الى بغداد، مؤكدة على أهمية سحب يد المدير العام الى حين حسم هذه القضايا .وقالت نصيف، في بيان تلقت “العهد […]

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