الحمداني يلبي مناشدة جمعية الرافدين للمكفوفين بشكل فوري

2020/04/01 | 12:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد تلبية لمناشدة أطلقتها جمعية الرافدين للمكفوفين لمساعدة عوائل المكفوفين في بغداد، قدم وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني وبالتعاون مع رابطة الشركات السياحية وبشكل فوري، 150 سلة غذائية للجمعية، لإسنادهم في مواجهة أزمة فايروس كورونا.وقال مدير مكتب الحمداني عمار سلمان عبيد في حديث لقسم الإعلام والاتصال الحكومي والجماهيري في […]

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