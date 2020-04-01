الصدر ينشر فيديو بصوته عبر تويتر: عظمة الانسان باتت في ’’مهب الفيروس’’

2020/04/01 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد زعيم التيار الصدري ، مقتدى الصدر، الأربعاء (1 نيسان 2020) أن عظمة الانسان باتت في مهب ا...





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