مدير الشؤون الطبية في شرطة النجف وعائلته يتماثلون للشفاء من فيروس كورونا

2020/04/01 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر طبي في صحة النجف، الأربعاء (01 نيسان 2020)، بتماثل مدير قسم الشؤون الطبية في شرطة النجف و...





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