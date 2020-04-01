النجف.. تفادياً للأوبئة حُرم نقل الجنائز

2020/04/01 | 12:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:رشيد الخيون نعود إلى العام (1911)، وكان العراق، وبقية البلدان، ما أن يخرج مِن وباء إلا يبتلى بوباء آخر، في ذلك الزمان استرعى نقل الجنائز إلى النجف، التفات الفقيه هبة...أكمل القراءة ←

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