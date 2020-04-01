لو كان عندنا ساسة ومسؤولون شرفاء  :لطالبناهم بترشيد رواتب الدرجات الخاصة والرفحاويين وتخفيضها للنصف

2020/04/01 | 12:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: مهدي قاسم يفيد آخر أخبار تقلبات أسعار النفط عن هبوطها إلى أسوأ مستوى إلا وهو17 دولار ، وهو أخطر مستوى إطلاقا لهبوط أسعار النفط حتى الآن ، هذا في...أكمل القراءة ←

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