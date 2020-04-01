رسالة تعاطف يابانية مع الشعب الإيراني

2020/04/01 | 12:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثت مجموعة من الشخصيات اليابانية المتخصصة بالشأن الإيراني والأصدقاء والمعنيين بالثقافة الإيرانية واللغة الفارسية، رسائل إلى المستشارية الثقافية للسفارة الإيرانية في اليابان، وأعلنوا تعاطغهم مع الشعب الإيراني في مكافحة فيروس كورونا وإزالة الحظر.وعبر الشعب الياباني عن تعاطفه مع الشعب الإيراني الذي يكافح فيروس كورونا، وطالب برفع الحظر الأميركي الجائر عن الشعب الإيراني.وكان البروفيسور […]

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