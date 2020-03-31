2020/04/01 | 12:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، قال ناشطون إنها من إيران، تظهر شبانا يرتدون لباس "عزرائيل" أو "ملك الموت" لترهيب الناس وحملهم على احترام إجراءات السلامة ضد فيروس كورونا.وقال الناشطون إنها حملة توعية تقف بلدية مدينة خرمشهر- المحمرة- الحكومة، ويمكن ملاحظة كلمة كورنا على قميص الشبان المتنكر بزي "ملك الموت"

شهرداری #خرمشهر برای متقاعد کردن مردم به ماندن در خانه به منظور پیشگیری از شیوع #کرونا، نمایشی را با حضور افرادی با لباس عزرائیل در بازار این شهر ترتیب داد.



pic.twitter.com/ZEDC9v5y3v

— ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 31, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. ايران تستعين بـ"عزرائيل" لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. ايران تستعين بـ"عزرائيل" لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).