2020/04/01 | 12:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الأربعاء، مصرع ثمانية مدنيين وإصابة اثنين، جراء انفجار قنبلة على جانب طريق في ولاية هلمند جنوبي أفغانستان.

وذكرت قناة "تولو نيوز" الأفغانية نقلا عن مسؤولين أفغان أن الانفجار وقع في منطقة نهر السراج التابعة لهذه الولاية هلمند.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال العنف ما زالت مستمرة في افغانستان رغم الاتفاق المبرم بين حركة طالبان والولايات المتحدة، كما تشهد البلاد أيضا أزمة سياسية حادة على أثر عدم اعتراف الأطراف السياسية بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في وقت سابق من العام الجاري.

ووقعت الولايات المتحدة، في شباط الماضي، اتفاقا مع طالبان يقضي بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، لكن التقدم المطلوب إحرازه نحو مفاوضات بين الحركة والحكومة الأفغانية تأخر بسب خلافات بين السياسيين الأفغان وخلاف بين طالبان والحكومة حول الإفراج عن السجناء ووقف محتمل لإطلاق النار، كشروط مسبقة للمحادثات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 8 مدنيين بانفجار قنبلة جنوبي أفغانستان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 8 مدنيين بانفجار قنبلة جنوبي أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).