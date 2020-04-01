صحة كردستان تسجل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/04/01 | 12:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في اربيل .

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الاصابات توزعت بواقع ثلاث نساء وثلاثة رجال".

وبينت ان "احد الرجال المصابين كان في بريطانيا وعاد الى الاقليم في 26 شباط الماضي".

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