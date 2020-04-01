سامي الذيب - هل عاد احمد حرقان للإسلام؟ ولماذا؟

2020/04/01 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب شاركت في عدة تسجيلات على اليوتيوب مع أحمد حرقان أو حوله.وأنا اعتبره اشجع شخص قابلته في حياتي عندما يتعلق الأمر في إبداء الرأي خاصة في مجتمع متدين مثل مصر.أحمد حرقان اشهر ملحد مصري.كان سلفيًا يحفظ القرآن، ثم بين ليلة وضحاها قرر ترك الإسلام.وقد شرح سبب تركه الإسلام في عدة اشرطة ومداخلات في التلفزيون المصري وقنوات تبشرية والحادية وفي قناته الخاصة.وقد عانى الكثير من المتاعب من السلطات المص......

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