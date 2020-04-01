كردستان تسجل اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/04/01 | 12:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كردستاناعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، الاربعاء، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في اربيل العاصمة.وذكر بيان للوزارة، ان الاصابات توزعت على ثلاث نساء وثلاثة رجال.واضاف ان احد الرجال المصابين كان في بريطانيا وعاد الى الاقليم في 26/2 الماضي.واعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، الاربعاء، ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا بالإقليم الى 176 اصابة وشفاء 61 حالة.وذكر بيان للوزارة، إن " عدد الاصابات بالإقليم ارفتع الى 176 اصابة بعد أن سجلت محافظةاربيل سجلت اليوم، ست إصابات جديدة بفيروس كورونا".

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