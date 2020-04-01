النجف.. تفادياً للأوبئة حُرم نقل الجنائز.. رشيد الخيّون

2020/04/01 | 12:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: رشيد الخيّون نعود إلى العام (1911)، وكان العراق، وبقية البلدان، ما أن يخرج مِن وباء إلا يبتلى بوباء آخر، في ذلك الزمان استرعى نقل الجنائز إلى النجف، التفات الفقيه هبة الدين الشَّهرستاني(ت1967)، تأتي مِن شتى البلدان وعلى وجه الخصوص مِن البلدات الإيرانيَّة، فأصدر صاحب «مجلة العلم»(1910-1912) رسالة «تحريم نقل الجنائز»، وذلك لما في هذا […]

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