رتل عسكري تركي يقتحم معبر الحدود السورية ويدخل ادلب

2020/04/01 | 12:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل مصدر عن “المرصد السوري المعارض” قوله، إن رتلا عسكريا تركيا يتألف من 25 آلية، دخل مساء يوم أمس، عبر معبر كفرلوسين على الحدود السورية _التركية بريف إدلب الشمالي، باتجاه محافظة إدلب.وبهذا الدخول التركي لادلب، يرتفع عدد الآليات التركية التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في السادس من شهر آذار […]

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