السلطات الإيرانية : طهران ملوثة بالكامل بكورونا بسبب إهمال المواطنين

2020/04/01 | 12:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت اللجنة الإيرانية لمكافحة فيروس كورونا، ان العاصمة طهران ملوثة بالكامل بالفيروس.

وأوضح رئيس اللجنة علي رضا زالي في تصريح، ان مناطق طهران أصبحت متساوية من حيث مستوى التلوث بالفيروس، ولم تعد هناك منطقة خالية من الوباء بعد ان كانت مستويات انتشاره متباينة قبل العاشر من آذار الماضي، موجها اللوم لسكان العاصمة وعدم التزامهم بتوصيات الجهات الصحية، فيما حذر “زالي” من حدوث ما أطلق عليها عاصفة جديدة من العدوى في حال خروج المواطنين في يوم الطبيعة، وهو آخر يوم من أيام عطلة النيروز.

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