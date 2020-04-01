المصرف العراقي للتجارة : تأجيل استيفاء أقساط القروض للمستفيدين بمشروع بسماية

2020/04/01 | 12:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المصرف العراقي للتجارة، الأربعاء، تأجيل استيفاء أقساط القروض الممنوحة للمستفيدين بمشروع بسماية والدراسة لمدة شهرين.وقال المصرف في بيان تلقت “الاقتصاد نيوز” نسخة منه، إنه “قرر تأجيل استيفاء أقساط القروض الممنوحة للموظفين الموطنة وغير الموطنة رواتبهم لدى المصرف”.وتابع المصرف ان “التأجيل شمل ايضا المستفيدين من قرض مشروع بسماية السكني وقرض دراستي وبدون فوائد لمدة شهرين ابتداءاً من 2020/4/1 ولغاية 2020/5/31”.

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