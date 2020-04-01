الحشد الشعبي يطلق عملية وقائية كبرى باسم “كبح الجائحة” لمواجهة تفشي كورونا في بغداد

2020/04/01 | 12:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، عملية وقائية كبرى باسم “كبح الجائحة” لمواجهة تفشي كورونا بمشاركة 1200 آلية نشرت في جميع مناطق العاصمة ضمن حملة وعي.وقالت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى, انها اطلقت اليوم “عملية وقائية كبرى باسم كبح الجائحة لمواجهة كورونا في مناطق تفشي الوباء في العاصمة بغداد وبمشاركة 5000 الاف عنصر و1200

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