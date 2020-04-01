2020/04/01 | 12:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يطلق عملية وقائية كبرى باسم "كبح الجائحة" لمواجهة تفشي كورونا في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/01 | 12:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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