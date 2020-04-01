الحشد الشعبي يعلن تعفير وتطهير الاحياء السكنية والدوائر الرسمية في الديوانية

2020/04/01 | 12:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانية تواصل حملة “وعي” للحشد الشعبي تعفير وتطهير الاحياء السكنية والدوائر الرسمية في محافظة الديوانية للوقاية من فايروس كورونا والحد من انتشاره.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “قافلة مجانين الحشد الشعبي ضمن حملة وعي عفرت مساء امس الثلاثاء مستشفى الولادة والأطفال والمناطق القريبة منه في محافظة الديوانية […]

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