2020/04/01 | 12:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب في تحالف الفتح النائب فالح الخزعلي، القوى السياسية إلى توحيد موقفها لإخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، فيما اشار الى ان تهديدات الإدارة الأمريكية ستواجه بقوة وإرادة شعبية يعجز الأمريكان عن مواجهتها.وقال الخزعلي في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الأربعاء، “على القوى السياسية ان توحد موقفها ازاء قرار البرلمان والشعب الرافض بقاء الوجود […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي يدعو عبر “العهد نيوز” لتوحيد المواقف واخراج القوات الامريكية من العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي يدعو عبر “العهد نيوز” لتوحيد المواقف واخراج القوات الامريكية من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).