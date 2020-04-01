محلل عراقي: واشنطن تخطط لإنقلاب عسكري في العراق

2020/04/01 | 12:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجموعة الهدف للدراسات الاستراتيجية هاشم الكندي ان التحركات الاميركية في العراق ليست انسحابا بل اعادة تموضع من عدد كبير من القواعد العسكرية ا...

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