كتائب حزب الله: نأخذ التهديدات الاميركية على محمل الجد

2020/04/01 | 12:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق محمد محيي ان التحركات الاميركية في العراق ليست صدفة وليس كما يدعي الاميركن بانها محاولة لاعداة التموضع بقدر ما...

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