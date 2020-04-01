تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا في اربيل

2020/04/01 | 12:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة صحة في إقليم كردستان، اليوم الاربعاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل.

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