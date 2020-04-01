ممرضة تقطع يومياً عشرات الكيلومترات من محل سكناها إلى مستشفى اليرموك عبر الدراجة الهوائية

2020/04/01 | 12:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد لم يثنيها حظر التجول وتقطع وسائل النقل من تلبية نداء الواجب الوطني الذي تكفلت بهِ الملاكات الطبية والصحية في مواجهة فايروس كورونا.وتقول الممرضة الفنية (شيرين نعيم)، حسب بيان لصحة بغداد/الكرخ، إنها تقطع يومياً عبر الدراجة الهوائية عشرات الكيلومترات من محل سكناها في منطقة الشعب بحانب الرصافة؛ اقصى مناطق شرقي بغداد إلى […]

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