بي.بي تخفض الإنفاق الرأسمالي 3 مليارات دولار وستقلص إنتاج النفط الصخري الأمريكي

2020/04/01 | 12:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت بي.بي يوم الأربعاء إنها خفضت خطة الإنفاق الرأسمالي 25 بالمئة وستقلص الإنتاج من أنشطتها للنفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة في مواجهة انهيار أسعار النفط في الآونة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الشركة التي مقرها لندن أنها تخطط حاليا لإنفاق 12 مليار دولار هذا العام انخفاضا من 15 مليارا.

وسيشمل ذلك خفضا بقيمة مليار دولار في الاستثمار بأنشطتها بقطاع النفط والغاز الصخري المعروفة باسم بي.بي.إكس حيث يمكن التحول بين وقف واستئناف الإنتاج بوتيرة سريعة نسبيا.

وسينخفض إنتاج بي.بي.إكس بنحو 70 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2020.

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