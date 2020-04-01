2020/04/01 | 12:25 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار تتسلم ملفها الأمن رسمياً من قيادة عمليات الرافدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/01 | 12:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تتسلم ملفها الأمن رسمياً من قيادة عمليات الرافدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تتسلم ملفها الأمن رسمياً من قيادة عمليات الرافدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).