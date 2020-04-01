في العراق… ظهور نتائج تحليل لرجل متوفي قبل يومين تؤكد إصابته بفيروس كورونا

2020/04/01 | 12:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مصدر من محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، أن نتائج تحليل لرجل متوفي قبل يومين أظهرت إصابته بفيروس كورونا.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” إن “الديوانية تسجل اول حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا والمتوفي من قضاء عفك شرق الديوانية، وحسب الأهالي أنه توفي يوم ٣٠ وشيّع في القضاء وغسله ودفنه في النجف […]

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