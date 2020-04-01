تشكيل فريق بحثي لتنصيع اول جهاز تنفسي في العراق

2020/04/01 | 12:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفت جامعة ديالى، اليوم الاربعاء، عن تشكيل فريق بحثي لتصنيع اول جهاز تنفسي في البلاد.وقال مدير اعلام جامعة ديالى علي العلكاوي، ان ”رئيس جامعة ديالى عبد المنعم عباس وجه بتشكيل فريق من اهم الباحثين في الجامعة من اجل تنصنيع اول جهاز تنفس اصطناعي في البلاد يستخدم في دعم المصابين بفيروس كورونا […]

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