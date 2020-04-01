نائب عن الفتح: السنة والاكراد يقفون الى جانب الشيعة في قبول ورفض “الزرفي”

2020/04/01 | 12:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد النائب عن تحالف الفتح حامد عباس، الاربعاء، ان موافقة السنة والاكراد على المكلف من رئيس الجمهورية عدنان الزرفي تقترن بشكل مباشر بموافقة معظم الكتل الشيعية على هذه الشخصية، لافتا الى ان الزرفي لم يمض داخل البرلمان بسبب الطريقة التي وصل بها الى سدة الحكم.

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