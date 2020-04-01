تصرف مخجل من أياكس بعد إفاقة عبد الحق نوري من غيبوبته

2020/04/01 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أكدت صحيفة "دي تليجراف" الهولندية بأن إدارة أياكس قد قررت إلغاء عقد الشاب عبد الحق نور...





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