الزرفي يتعهد بعمل الحكومة المقبلة على إغلاق ملف النازحين نهائياً وإعمار ’’المدن المهدمة’’

2020/04/01 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تعهد رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، الاربعاء (01 نيسان 2020)، بعمل الحكومة المقبلة على إغلاق م...





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