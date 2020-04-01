حالة الطقس لليوم والأيام الأربعة المقبلة في عموم المحافظات

2020/04/01 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاربعاء (01 نيسان 2020)، توقعاتها للحالة الجوية لهذا اليوم والأيام التي تليه مع تقرير كميات الترسبات المائية النازلة في محطات العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية والصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، إحدى تشكيلات وزارة النقل.

ونشرت الهيأة جداول توضح حالة الطقس، جاء فيها، أن "الطقس يوم الاربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً، مع فرصة لتساقط زخات المطري، مع ارتفاع بدرجات الحراراة، بينما المنطقة الشمالية سيكون الطقس فيها غائما جزئيا مع عواصف رعدية شديدة، ودرجات حرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائما جزئيا، مع فرصة لتساقط زخات المطر، ودرجات حرارة مرتفعة قليلا".

وأضافت الجداول، أن "الطقس ليوم غد الخميس، في المنطقة الوسطى سيكون صحوا إلى غائم جزئي، إضافة الى انخفاض درجات الحرارة قليلاً، فيما ستكون المنطقة الشمالية صحوا تتحول بعد الظهر الى غائم مع تساقط زخات المطرولا تغير بدرجات الجرارة، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحو مع بعض الغيوم مع ارتفاع درجات الحارة قليلا".

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الاربعاء (01 نيسان 2020)، صرف رواتب موظفي بعض دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المصرف قام بدفع

بغداد اليوم - بغداد

أعلن المصرف العراقي للتجارة، الأربعاء (1 نيسان 2020) تأجيل استيفاء أقساط القروض الممنوحة للمتسفيدين بمشروع بسماية والدراسة لمدة شهرين.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "قرر تأجيل استيفاء أقساط القروض ا

بغداد اليوم - متابعة

في إطار جهودها في هذه الظروف الاستثنائية ولضمان استمرار كافة خدمات الاتصال والانترنت للمواطنين، أعلنت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة، عن توفيرها باقات انترنت مجانية للمشت

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